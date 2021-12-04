В Уфе татарский театр «Нур» отмечает 30-летний юбилей

30 лет вместе. В Уфе татарский театр «Нур» отмечает юбилей. По этому случаю на сцене были сыграны отрывки из наиболее популярных спектаклей, ну а в промежутках состоялось выступление коллег по цеху, которые поздравили творческую труппу. Отметить праздник прибыли и почетные гости, в том числе из Татарстана.

История «Нура», как настоящее театральное действо, состоит из двух актов с антрактом. Основателем считается первая актриса мусульманского мира – 19-летняя Сахипжамал Гиззатуллина-Волжская, благодаря которой с 1912 года и начались постановки спектаклей. Однако спустя какое-то время труппа распалась. И лишь в 89-м группа энтузиастов решила вновь возродить татарский театр. Спустя два года он получил статус государственного.

Сейчас здание театра «Нур» – одно из самых красивых архитектурных сооружений Уфы, привлекающих внимание жителей и гостей столицы. Однако было время, когда труппе приходилось выступать на арендованных площадках, а репетировать порой на чердаках.

Наряду с молодыми актерами на сцене трудились уже известные артисты, некоторые из которых пришли работать в «Нур» из других театров. Во время гастролей в первое время даже не всегда вывешивались афиши в сельских домах культуры. Актерам прямо на местах приходилось импровизировать.

Савия Сираева – самая взрослая артистка театра, которая и в свои 87 по-прежнему выходит на сцену. Именно поэтому во время церемонии награждения зал встречал ее стоя. Актеры – особое достояние театра. И, конечно, популярность и любовь публики театр заслужил благодаря своему репертуару.