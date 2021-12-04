В Уфе прошла премьера спектакля, где роли исполнили слабовидящие актеры

Постановку представили на сцене дома культуры Республиканского центра народного творчества. Из-за пандемии ее отложили на год. И сегодня актеры народного инклюзивного театра представили долгожданную премьеру.

Простые будни сельчанина Акрама в основном проходят за игрой в домино с соседом Жолдасом. Главный герой – вдовец, и в доме не хватает женской руки. И тогда он решает подать в газету объявление о знакомстве. Оказалось, что дам, желающих найти жениха, немало. И все они начинают присылать письма и съезжаться в деревню, чем вызывают интерес сельчан.

Роли в комедии «Ищу жену» по пьесе Ркаила Зайдуллы исполняют уже непрофессиональные актеры. Многие участвуют в постановках не один десяток лет. Представить спектакль планировали еще в прошлом году. Но из-за пандемии перенесли. К тому же незадолго до премьеры один из актеров переехал в другой город и не смог участвовать. Его место пришлось занять режиссеру-постановщику.