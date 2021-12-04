В Уфе проходит гала-концерт музыкального конкурса «Башкорт йыры»

Участники за все 10 лет конкурса на сцене. В Уфе проходит гала-концерт музыкального конкурса «Башкорт йыры». Фестиваль башкирской песни празднует юбилей. Круглую дату отметили творчески: кроме участников 2021-го, выступали артисты, которые выходили на сцену в прошлые годы.

В концертном зале «Башкортостан» сегодня и ретро, и современная эстрада. На сцене участники от 18 до 40 лет – конкурсанты этого года и прошлых лет. Среди конкурсантов исполнители с международным опытом, певцы районных домов культуры и даже представители смежных профессий, например, звукорежиссеры.

Как говорится, главное не победа, а участие. Кроме призового места, участники получают новые знания, если можно так сказать, повышение квалификации. С конкурсантами во время съёмок проекта занимались преподаватели.

Народная башкирская песня требует поставленного, хорошего дыхания. Кроме того, она богата оборотами, мелизмами. Не у каждого народа есть такие песни. Недаром башкирские песни сравнивают с оперными ариями. Наиль Габдуллин, заслуженный врач БАССР и России, фониатр