Участники за все 10 лет конкурса на сцене. В Уфе проходит гала-концерт музыкального конкурса «Башкорт йыры». Фестиваль башкирской песни празднует юбилей. Круглую дату отметили творчески: кроме участников 2021-го, выступали артисты, которые выходили на сцену в прошлые годы.
В концертном зале «Башкортостан» сегодня и ретро, и современная эстрада. На сцене участники от 18 до 40 лет – конкурсанты этого года и прошлых лет. Среди конкурсантов исполнители с международным опытом, певцы районных домов культуры и даже представители смежных профессий, например, звукорежиссеры.
Как говорится, главное не победа, а участие. Кроме призового места, участники получают новые знания, если можно так сказать, повышение квалификации. С конкурсантами во время съёмок проекта занимались преподаватели.
Музыкальный конкурс проводится с 2011 года. За 10 лет – сотни участников. Пожалуй, через это творческое испытание прошёл почти каждый артист, исполняющий башкирские песни.