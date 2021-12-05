Под Уфой при пожаре в бане пострадала 25-летняя девушка

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в одном из дворов по улице Богородской огнём охватило кирпичную баню. В помещении в этот момент находилась 25-летняя девушка. Она попыталась самостоятельно ликвидировать возгорание, однако надышалась дымом.