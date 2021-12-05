Под Уфой при пожаре в бане пострадала 25-летняя девушка

Накануне, 4 декабря, в поселке Михайловка произошёл пожар. В огне пострадала 25-летняя девушка.

Фото №1 - Под Уфой при пожаре в бане пострадала 25-летняя девушка

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в одном из дворов по улице Богородской огнём охватило кирпичную баню. В помещении в этот момент находилась 25-летняя девушка. Она попыталась самостоятельно ликвидировать возгорание, однако надышалась дымом.

К счастью, сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место инцидента. Пострадавшая была госпитализирована, а огонь ликвидирован. Предварительная причина возгорания – неправильно обращение с печью.

Фото: МЧС по РБ. 

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