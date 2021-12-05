В Башкирии повар едва не лишилась руки на рабочем месте

В Башкирии зафиксировано чрезвычайное происшествие. В Туймазинской коррекционной школе повар едва не лишилась руки.

Известно, что 65-летняя женщина работала с электрической мясорубкой. В один момент кисть её руки застряла в механизме. Очевидцы оперативно вызвали спасателей, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.