В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

Накануне, 4 декабря, в Уфимском районе произошла серьёзная авария. Подробности инцидента сообщили представители ГИБДД республики.
47-летний мужчина на «Ладе Гранта» двигался со стороны деревни Дмитриевка в сторону микрорайона Затон. В один момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Авто перевернулось на крышу.
Водитель получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Причины произошедшего предстоит установиться сотрудникам правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД РБ.