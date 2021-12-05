Уроженец Башкирии два месяца заставлял школьницу присылать ему интимные фото

25-летний уроженец Башкирии подозревается в развращении 12-летней школьницы. Мужчина два месяца заставлял девочку из Санкт-Петербурга присылать ему обнаженные фотографии.

Как сообщает издание Piter.TV, мужчина нигде не работает. Он познакомился с девочкой в социальных сетях. С августа по октябрь 2021 год он заставлял школьницу присылать ему обнаженные фотографии. В ответ он присылал подростку фотографии других девушек.