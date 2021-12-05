В Уфе 33-летний мужчина едва не утонул в реке

Сегодня, 5 декабря, в Уфе произошёл несчастный случай. На реке Белой едва не утонул 33-летний мужчина.

Очевидцы сообщили в службу спасения о том, что в воде в районе Бельского моста находится человек в одежде. Спасатели водно-спасательной станции ПСО Управления гражданской защиты Уфы оперативно прибыли на место происшествия.

Пострадавший держался на поверхности лишь благодаря капюшону куртки, который набрал воздух. Спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и передали медикам. До прибытия скорой помощи пострадавшего пытались обогреть на станции.

Уфимца госпитализировали. Пока обстоятельства произошедшего неизвестны. Пострадавший не смог объяснить, как оказался в воде.