В Башкирии 40-летний пассажир погиб в опрокинувшемся авто

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, 28-летний уфимец на «Фольксваген Гольф» допустил съезд в кювет. В результате аварии погиб 40-летний пассажир иномарки. Сам водитель и ещё два пассажира 21 и 22 лет госпитализированы.