В Башкирии 40-летний пассажир погиб в опрокинувшемся авто

В Башкирии зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл в Мишкинском районе на автодороге Уфа-Янаул.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, 28-летний уфимец на «Фольксваген Гольф» допустил съезд в кювет. В результате аварии погиб 40-летний пассажир иномарки. Сам водитель и ещё два пассажира 21 и 22 лет госпитализированы.
Оказалось, у водителя не было соответствующих документов для управления транспортом. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД РБ.