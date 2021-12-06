В Башкирии официантка напала на мужчину с ножом после ссоры

Накануне, 4 декабря, ночью в больницу Кумертау доставили 32-летнего мужчину с ножевым ранением. Врачи незамедлительно сообщили о нападении на пациента в полицию.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина поссорился со своей девушкой, которая работает официанткой. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков, но посиделка быстро переросла в конфликт на почве ревности. Девушка схватила нож и ударила им возлюбленного в грудь.