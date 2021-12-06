В Башкирии в ДТП с пьяным водителем пострадал 9-летний ребёнок

Накануне, 5 декабря, в Стерлитамаке произошла авария с участием пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

На улице Технической столкнулись «Пежо 206» и «Шкода Фабиа», которые двигались во встречном направлении. За рулём «Шкоды» находилась 41-летняя женщина, а на пассажирском сидении – её 9-летний сын. Мальчика экстренно госпитализировали. Также помощь врачей понадобилась 30-летнему пассажиру «Пежо».

Оказалось, что 41-летний водитель «Пежо» находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Сам он уроженец Ишимбая. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.