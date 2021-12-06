В аэропорту Уфы ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса

В международном аэропорту Уфы были введены новые ограничения из-за штамма «омикрон». Об этом сообщили представители Министерства транспорта региона.

Фото №1 - В аэропорту Уфы ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса

После прибытия все пассажиры будут обязаны пройти экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Ранее было принято решение ввести ограничение на въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга. Также ограничение введено для тех, кто был в этих странах последние 10 дней.

Гражданам России, прибывающим из Ботсваны, ЮАР, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании, а также иностранным гражданам, прибывающим из Китая, Израиля, Великобритании, необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус в аэропорту прибытия.

пресс-служба аэропорта Уфы 
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