В аэропорту Уфы ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса

После прибытия все пассажиры будут обязаны пройти экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Ранее было принято решение ввести ограничение на въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга. Также ограничение введено для тех, кто был в этих странах последние 10 дней.