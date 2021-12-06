В Башкирии женщина избила любовницу сожителя

В городе Агидель произошла семейная драма. Местная жительница застала своего возлюбленного с другой. Сопернице она жестоко отомстила.

Как сообщает издание «Огни Агидели», в ноябре женщина случайно застала своего сожителя с любовницей. В порыве гнева она схватила металлический предмет и несколько раз ударила им соперницу. Пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Женщине был причинен легкий вред здоровью.