В Башкирии «серьезная» ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Сегодня, 6 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Анна Казак, главный санитарный врач республики, сообщила, что в Башкирии «серьёзная» ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Эпидпорог по сезонным болезням превышен на 50,7% среди всего населения. Однако в основном болеют дети.
В Башкирии лабораторно было подтверждено 106 случаев гриппа «А» субтипа H3N2. В простонародье такое заболевание называют «гонконгский грипп». В целом было зафиксировано три очага заболевания гриппом, однако все три были успешно «отработаны».