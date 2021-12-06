В Башкирии «серьезная» ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Сегодня, 6 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Анна Казак, главный санитарный врач республики, сообщила, что в Башкирии «серьёзная» ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Эпидпорог по сезонным болезням превышен на 50,7% среди всего населения. Однако в основном болеют дети.

В основном у нас болеют дети в группе от 7 до 14 лет (46,4% от общей заболеваемости). Дети занимают 51,7% от общего числа заболевших. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ