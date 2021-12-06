В Башкортостане индекс объема инвестиций составил 103,6%

Радий Хабиров озвучил основные показатели социально-экономического развития региона по итогам десяти месяцев года. Как объявил Глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве республики, индекс промышленного производства по итогам января-октября достиг 104,5%.
Высокие темпы роста продемонстрировали такие направления как производство лекарств, бумаги, мебели, металлических изделий, автотранспортных средств. Положительная динамика в регионе сложилась и по вводу жилья – рост на 22,1%. В начале года, как сказал Радий Хабиров, были определённые тревоги, связанные с инвестиционной деятельностью, но к концу года есть уверенность в хороших результатах. Глава региона также сообщил, что индекс объёма инвестиций в экономику Башкортостана за девять месяцев составил 103,6 процента.
На оперативном совещании выступила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Она рассказала о новациях для пенсионеров, которые начнут действовать со следующего года. В республике появится новая должность «социальный координатор». Речь идет о принципе «бесшовности» сопровождения, когда человек, которому необходим уход, из рук медиков попадает в руки соцработников и продолжает реабилитацию уже под их присмотром.