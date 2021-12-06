В Башкортостане индекс объема инвестиций составил 103,6%

Высокие темпы роста продемонстрировали такие направления как производство лекарств, бумаги, мебели, металлических изделий, автотранспортных средств. Положительная динамика в регионе сложилась и по вводу жилья – рост на 22,1%. В начале года, как сказал Радий Хабиров, были определённые тревоги, связанные с инвестиционной деятельностью, но к концу года есть уверенность в хороших результатах. Глава региона также сообщил, что индекс объёма инвестиций в экономику Башкортостана за девять месяцев составил 103,6 процента.