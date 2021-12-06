Фильм БСТ победил на Всероссийском конкурсе «На благо мира»

 Второе место в номинации документальное кино занял проект «Парикмахер добра». Автор и режиссер – Ирина Минигалеева. Кинолента посвящена стилисту Татьяне Овсянниковой.

 Врачи диагностировали ей смертельное заболевание и дали год жизни. Это время мастер решила посвятить благотворительности. Парикмахер начала делать стрижки бездомным. Дальше безвозмездных акций стало больше – волонтерская работа парикмахера легла в основу 48-минутного фильма.

Снимали несколько месяцев, потому что мы сняли несколько ее бесплатных акций. Она ездит по детским домам, домам престарелых. К Новому году она снимала женщин, которые попали в трудные жизненные ситуации.

Ирина Минигалеева, автор и режиссер фильма

Фильм «Парикмахер добра» также стал лауреатом фестиваля христианского кино «Невский благовест». Показы ленты прошли в нескольких российских городах и в Украине.

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