Фильм БСТ победил на Всероссийском конкурсе «На благо мира»

Второе место в номинации документальное кино занял проект «Парикмахер добра». Автор и режиссер – Ирина Минигалеева. Кинолента посвящена стилисту Татьяне Овсянниковой.
Врачи диагностировали ей смертельное заболевание и дали год жизни. Это время мастер решила посвятить благотворительности. Парикмахер начала делать стрижки бездомным. Дальше безвозмездных акций стало больше – волонтерская работа парикмахера легла в основу 48-минутного фильма.
Фильм «Парикмахер добра» также стал лауреатом фестиваля христианского кино «Невский благовест». Показы ленты прошли в нескольких российских городах и в Украине.