Фильм БСТ победил на Всероссийском конкурсе «На благо мира»

Снимали несколько месяцев, потому что мы сняли несколько ее бесплатных акций. Она ездит по детским домам, домам престарелых. К Новому году она снимала женщин, которые попали в трудные жизненные ситуации.

Ирина Минигалеева, автор и режиссер фильма