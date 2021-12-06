В Башкирии два друга убили родственника из-за 250 тысяч рублей

В Башкирии перед судом предстали два друга, которых обвинили в убийстве 6-летней давности. Убитого ими мужчину искали около пяти лет.
По версии следствия, летом в 2015 году один из подозреваемых узнал, что на банковской карте его родственника находится 250 тысяч рублей. Он рассказал об этом товарищу – мужчины решили ограбить пострадавшего.
Они предложили подвезти его до Мелеуза, но по пути вывезли в безлюдное место, где задушили. Мужчины вытащили у погибшего банковскую карту, три телефона, а после пробрались в его квартиру, откуда забрали планшет и ноутбук. Труп несчастного обвиняемые закопали на пустыре.
Общая сумма ущерба оценивается в 280 тысяч рублей. Погибший считался пропавшим без вести более пяти лет. Раскрыть преступление удалось лишь в прошлом году. Суд назначил мужчинам наказание в виде 15 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить матери погибшего 3 млн рублей.