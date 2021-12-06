Вышел трейлер нового фильма о Гарри Поттере

NBO Max показали официальный трейлер новой части саги о Гарри Поттере. К своим ролям вернулась культовая троица: Эмма Уотсон, Дэниэл Рэдклифф и Руперт Гринт. Спецэпизод посвящен 20-летию выхода первой книги о «мальчике, который выжил».
Ранее стало известно, что создательница волшебной вселенной Джоан Роулинг не будет участвовать в съемках. Продюсеры не указали ее в титрах. Это связано с недавним скандалом вокруг писательницы, Дэниэл Рэдклифф поставил продюсерам условие для его участия в подготовке новой части. Он заявил, что будет сниматься только в том случае, если на площадке не появится Роулинг.
Всемирная премьера назначена на 1 января 2022 года.