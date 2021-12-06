В Башкирии начнут действовать новые ограничения для невакцинированных

Невакцинированные жители Башкирии, которые контактировали с больными коронавирусом, отправятся на самоизоляцию. Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Согласно документу, человек с подозрением на ковид и болеющий должны оставаться дома. Все пассажироперевозчики, в том числе такси, должны не реже двух раз в сутки обрабатывать поверхности салона. Это касается вокзалов, портов и аэропортов, где не реже двух раз нужно обрабатывать контактные поверхности.
Отныне разрешается работа детских игровых комнат и центров. Их могут посещать родители, имеющие сертификат о прививке или медотвод.