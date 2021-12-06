В Уфе набирает популярность дисциплина мотоспорта эндуро

Все большую популярность в Уфе обретает дисциплина мотоспорта эндуро. Легкая, но мощная техника способна преодолеть даже крутой подъем в гору или перескочить через бревна.
Сложность трассы зависит от подготовки пилота. В группы набирают с пяти лет, на соревнования выезжает группа спортсменов-профессионалов. На последнем чемпионате, который проходил на прошлой неделе в Магнитогорске, члены уфимского мотоклуба заняли призовые места.
Мотоциклы класса эндуро не предназначены для езды по городу, а вот бездорожье они покоряют круглый год. Начинающим спортсменам советуют приобретать недорогие байки стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Цена профессиональной техники зачастую превышает миллион. Сейчас команда Уфы готовится к чемпионату мира, который состоится в следующем году. Опыта для победы достаточно, остается вопрос финансирования команды. Поездка вместе с регистрацией участников обойдётся в 500 тысяч рублей.