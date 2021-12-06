В Уфе набирает популярность дисциплина мотоспорта эндуро

Все большую популярность в Уфе обретает дисциплина мотоспорта  эндуро. Легкая, но мощная техника способна преодолеть даже крутой подъем в гору или перескочить через бревна.

Сложность трассы зависит от подготовки пилота. В группы набирают с пяти лет, на соревнования выезжает группа спортсменов-профессионалов. На последнем чемпионате, который проходил на прошлой неделе в Магнитогорске, члены уфимского мотоклуба заняли призовые места.

Только в нашем клубе сейчас 140 человек. Это новички, любители, профессионалы. У нас есть основной состав команды, который ездит по соревнованиям по другим регионам, на чемпионаты. С каждым годом набирается всё больше и больше людей. В России это очень быстро развивается. Только в Уфе за последние пять лет 100 человек прибавилось в клубе. 

Кирилл Кириллов, тренер в дисциплине эндуро-мотокросс

Мотоциклы класса эндуро не предназначены для езды по городу, а вот бездорожье они покоряют круглый год. Начинающим спортсменам советуют приобретать недорогие байки стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Цена профессиональной техники зачастую превышает миллион. Сейчас команда Уфы готовится к чемпионату мира, который состоится в следующем году. Опыта для победы достаточно, остается вопрос финансирования команды. Поездка вместе с регистрацией участников обойдётся в 500 тысяч рублей. 

Мы собираемся впервые поехать на чемпионат миру в Румынию. Это самая престижная гонка от Red Bull. У нас сейчас подготовка идет туда и на Sea to Sky 2021 в Турции. Это в следующем году. Сложности  только финансовые. Физически мы готовимся, тренируемся. Мы тренируем на баланс, мотокросс, наращиваем скорость. Это всё нужно для победы в хард-эндуро гонке. 

Кирилл Кириллов, тренер в дисциплине эндуро-мотокросс
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