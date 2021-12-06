В Уфе набирает популярность дисциплина мотоспорта эндуро

Только в нашем клубе сейчас 140 человек. Это новички, любители, профессионалы. У нас есть основной состав команды, который ездит по соревнованиям по другим регионам, на чемпионаты. С каждым годом набирается всё больше и больше людей. В России это очень быстро развивается. Только в Уфе за последние пять лет 100 человек прибавилось в клубе.

Кирилл Кириллов, тренер в дисциплине эндуро-мотокросс