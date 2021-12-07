В Белоруссии презентуют экономический потенциал Башкортостана

Экономический потенциал Башкортостана сегодня презентуют в Белоруссии. В бизнес-миссии примут участие представители более сорока компаний региона.

Предприниматели двух республик обсудят сотрудничество в области сельского хозяйства, возможности поставок техники, взаимное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и межрегиональное сотрудничество. Запланировано проведение переговоров представителей деловой делегации с белорусскими компаниями в формате b2b.

Официальную делегацию возглавит Радий Хабиров. Визит продлится с 7 по 9 декабря. В прошлом году Белоруссия заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 7%. Основу экспорта составляют поставки каучука, минеральных продуктов, металлов и изделий из них. В топе импорта – машиностроительная продукция, текстиль и целлюлозно-бумажные изделия.