Закон о «приземлении»: Роскомнадзор ограничит зарубежные интернет-ресурсы

Роскомнадзор планирует замедлить зарубежные интернет-ресурсы. Данная мера стала причиной закона о «приземлении». Пресс-центр сообщает, что это будет последним шагом влияния на иностранные компании.

Ранее сообщалось, что 15 компаний должны открыть офисы в России. Список сформировали исходя из посещений пользователями платформ. Те сайты и приложения, на которые в день заходит более 500 тысяч россиян, должны открыть филиал в России и запустить русскую поддержку.