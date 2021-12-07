Марк Цукерберг рассказал о важном обновлении WhatsApp

Владелец компании Meta Марк Цукерберг анонсировал важное обновление в мессенджере WhatsApp. Нововведения доступны только пользователям бета-версии приложения, но скоро появятся и в обычной

Фото №1 - Марк Цукерберг рассказал о важном обновлении WhatsApp

Теперь можно будет настроить таймер переписки. Сообщения смогут удаляться сами через 24 часа, 7 и 90 дней. Ранее похожую функцию добавили в Telegram. Сообщения, которые были отправлены до включения функции, не исчезнут.

Ранее в мессенджере представили функцию «самоуничтожающихся» фото. Создатели все же попросили пользователей осторожно обмениваться конфиденциальной информацией, потому что существует много способов обхода алгоритма.

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