Марк Цукерберг рассказал о важном обновлении WhatsApp

Владелец компании Meta Марк Цукерберг анонсировал важное обновление в мессенджере WhatsApp. Нововведения доступны только пользователям бета-версии приложения, но скоро появятся и в обычной

Теперь можно будет настроить таймер переписки. Сообщения смогут удаляться сами через 24 часа, 7 и 90 дней. Ранее похожую функцию добавили в Telegram. Сообщения, которые были отправлены до включения функции, не исчезнут.