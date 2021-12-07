В Башкирии подвели предварительные итоги программ поддержки сельских медработников

В Минздраве республики подвели предварительные итоги программ поддержки медицинских работников на селе. Так, в рамках проекта «Земский доктор» 38 человек получили по 500 тысяч рублей. Специалисты высшего звена, а это 42 врача, – по миллиону.

Так, например, в селе Имангулово Учалинского района благодаря господдержке в местный ФАП трудоустроилась фельдшер. Азалия Юнусова закончила Уфимский медколледж, однако работу искать приехала на малую родину.