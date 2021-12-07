В Аскинском районе после капремонта открылся районный дом культуры

Почти три года там шла масштабная реконструкция. Выполнена перепланировка всех помещений, замена коммуникаций, перестроена сцена, а также появилось новое звуковое и световое оборудование.

На эти цели из республиканского бюджета выделили 80 млн рублей. В день открытия в фойе здания прошла выставка народных умельцев, а в зале – праздничный концерт. Этого события ждали и взрослые, и дети.