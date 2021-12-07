В Аскинском районе после капремонта открылся районный дом культуры

Почти три года там шла масштабная реконструкция. Выполнена перепланировка всех помещений, замена коммуникаций, перестроена сцена, а также появилось новое звуковое и световое оборудование.
На эти цели из республиканского бюджета выделили 80 млн рублей. В день открытия в фойе здания прошла выставка народных умельцев, а в зале – праздничный концерт. Этого события ждали и взрослые, и дети.
В районном доме культуры функционируют 15 кружков и коллективов. Среди них – 6 народных театров и два образцовых ансамбля танца. Во время торжественного концерта тем, кто помогал делать капитальный ремонт, а также отличившимся работникам культуры вручили благодарственные письма. Кроме того, сертификат на полмиллиона рублей для закупки дополнительного оборудования директору дома культуры передал глава муниципалитета Динис Юсупов.