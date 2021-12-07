В районе Уфы на целые сутки отключат холодную воду

В Нижегородке на целые сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Воды не будет в домах с 12:00 8 декабря до 13:00 9 декабря. Отключение водоснабжения связано с выводом из эксплуатации поврежденного водовода от улицы Карла Маркса до улицы Ахметовой. Водовод будет заново переподключен.