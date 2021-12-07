В районе Уфы на целые сутки отключат холодную воду

В Нижегородке на целые сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фото №1 - В районе Уфы на целые сутки отключат холодную воду

Воды не будет в домах с 12:00 8 декабря до 13:00 9 декабря. Отключение водоснабжения связано с выводом из эксплуатации поврежденного водовода от улицы Карла Маркса до улицы Ахметовой. Водовод будет заново переподключен.

В микрорайоне Нижегородка водоснабжение будет отсутствовать в 6 социально значимых объектах, 4 котельных, 44 многоквартирных домах, 1788 частных домах и 84 организациях. В Затоне — в 18 социально-значимых объектах, 2 котельных, 5 центральных тепловых пунктах, 76 многоквартирных домах, 1723 жилых домах частного сектора и 96 организациях.

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