Радий Хабиров прибыл в Белоруссию

Также состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Башкортостана и Белоруссии. Стороны планируют обсудить развитие взаимодействия между органами власти и бизнесом, а также возможности поставок сельхозтехники белорусского производства в Башкортостан и продукции башкирских предприятий в Белоруссию.