Радий Хабиров прибыл в Белоруссию

Глава Башкирии встретится с руководством соседнего государства, в том числе с президентом Александром Лукашенко. Также в рамках визита делегации республики в Минске состоится открытие представительства Конгресс-бюро Башкортостана.
Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, в бизнес-миссию вошли представители более полусотни компаний. Они посетят местные крупные предприятия и проведут переговоры с белорусскими коллегами.
Также состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Башкортостана и Белоруссии. Стороны планируют обсудить развитие взаимодействия между органами власти и бизнесом, а также возможности поставок сельхозтехники белорусского производства в Башкортостан и продукции башкирских предприятий в Белоруссию.
Фото: пресс-служба Главы Республики Башкортостан