В Башкирии ввели новые ограничения для непривитых

Непривитые жители республики, контактировавшие с больными COVID-19, отправятся на самоизоляцию. Глава региона внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.
В соответствии с документом, граждане с подозрением на коронавирус и болеющие тоже должны оставаться дома. Все пассажироперевозчики, включая такси, обязаны как минимум дважды в сутки обрабатывать поверхности салона. Те же требования касаются вокзалов, портов и аэропортов.
Отныне разрешается работа детских игровых комнат и центров. Их могут посещать родители, имеющие сертификат о прививке или медотвод.