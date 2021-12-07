В Башкирии ввели новые ограничения для непривитых

Непривитые жители республики, контактировавшие с больными COVID-19, отправятся на самоизоляцию. Глава региона внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

В соответствии с документом, граждане с подозрением на коронавирус и болеющие тоже должны оставаться дома. Все пассажироперевозчики, включая такси, обязаны как минимум дважды в сутки обрабатывать поверхности салона. Те же требования касаются вокзалов, портов и аэропортов.