В Уфе загорелась кухня доставки еды: есть пострадавшие

Накануне, 6 декабря, в Уфе зафиксирован пожар на кухне быстрой доставки. Инцидент произошёл в микрорайоне Черниковка.

Известно, что огонь вспыхнул из-за растительного масла. Возгорание было обнаружено на первом этаже кирпичного пристроя. В пожаре пострадал 21-летний сотрудник кухни.

Молодой человек упал, когда выносил кипящее масло. Врачи диагностировали у него ожоги I, II степени лица, верхних и нижних конечностей 13%. Его экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Огонь своими силами потушили сотрудники кафе.