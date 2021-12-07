В Минске прошла встреча Радия Хабирова и Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот с Башкортостаном. Об этом он заявил на встрече с главой республики Радием Хабировым, которая сегодня проходит в Минске.
За 9 месяцев года общий товарооборот составил $280 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 16%. Белоруссия готова предложить автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику, а также лифтовое оборудование «Могилевлифтмаша». По мнению Лукашенко, перспективы взаимодействия есть и в реализации продовольственной продукции, а также в части обмена кадрами, например, при строительстве или проектировании объектов.
В свою очередь Глава Башкортостана поблагодарил белорусскую сторону за теплый дружественный прием. По словам Радия Хабирова, имеется очень большой нереализованный потенциал для общего развития и сотрудничества. У башкирской стороны также есть понимание, в каких сферах нужно искать точки соприкосновения.