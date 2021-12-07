В Минске прошла встреча Радия Хабирова и Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот с Башкортостаном. Об этом он заявил на встрече с главой республики Радием Хабировым, которая сегодня проходит в Минске.

За 9 месяцев года общий товарооборот составил $280 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 16%. Белоруссия готова предложить автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику, а также лифтовое оборудование «Могилевлифтмаша». По мнению Лукашенко, перспективы взаимодействия есть и в реализации продовольственной продукции, а также в части обмена кадрами, например, при строительстве или проектировании объектов.

Ваш лозунг, Радий Фаритович «Мы можем лучше» можно дополнить: «Вместе мы можем лучше и больше». Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких результатов мы уже достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

В свою очередь Глава Башкортостана поблагодарил белорусскую сторону за теплый дружественный прием. По словам Радия Хабирова, имеется очень большой нереализованный потенциал для общего развития и сотрудничества. У башкирской стороны также есть понимание, в каких сферах нужно искать точки соприкосновения.