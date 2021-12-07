В Иглинском районе презентовали книгу о белорусах Башкирии

В Иглинском районе жители села презентовали книгу о белорусах Башкортостана. Почти 20 тысяч белорусов насчитывается в нашей республике. Большая часть переселенцев из братской республики осела в небольшом селе Балтика Иглинского района. Там проживают около двух тысяч белорусов.

В районе каждый год масштабно отмечают праздник Ивана Купалы. В этот день проводят мастер-классы, народные забавы, водят хороводы, выступают фольклорные коллективы. Кроме этого, в школе села Балтика факультативно преподают белорусский язык. Допзанятия ведутся бесплатно. Стартовали они еще в 2001 году. Уроки рассчитаны в основном на учеников начальных классов. По желанию занятие могут посетить также старшеклассники и взрослые.