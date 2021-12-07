В Башкирии расширили программу «Башкирские дворики»

Программу «Башкирские дворики» распространят и на сельские поселения, в которых есть многоквартирные дома. Внести изменения в постановление республиканского правительства решили на заседании кабмина, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.
Ранее субсидии на комплексное благоустройство дворов выделяли только городам и городским поселениям. Таким образом, с 2019 года в республике привели в порядок свыше 900 территорий. Кроме того, теперь участниками программы смогут стать те муниципальные образования, в которых изношены отдельные элементы благоустройства: к примеру, если во дворе нет асфальтовой дороги, парковки или детская площадка не имеет сертифицированного оборудования.
Также участники заседания поддержали запуск проекта «Йәшлек-регион». В его рамках в муниципалитетах планируют создавать современные молодежные пространства. За основу инициаторы программы возьмут открытый в Уфе Дом молодежи. Другие города и районы смогут принять участие в проекте на конкурсной основе.