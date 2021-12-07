В Башкирии расширили программу «Башкирские дворики»

У нас в целом ситуация хорошая, наша республика входит в топ-10 и занимает пятое место по числу молодежи. Это и число молодежи, которое к нам приезжает – почти 4,5 тысячи человек прибыло в прошлом году. В этом году ждем подтверждения такой же примерно цифры. Поэтому комфортные условия для молодежи нам важно создавать, чтобы такой приток продолжал быть. Нам это очень важно.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан