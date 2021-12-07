В Башкирии семья бросила кошку на морозе

Сегодня, 7 декабря, жители Мелеуза стали свидетелями человеческой жестокости. В частном секторе неизвестные бросили кошку на морозе.

Происходящее запечатлела камера наблюдения. На кадрах записи хорошо видно, как возле здания паркуется машина, из которой выходит женщина с коробкой. Она оставила её у дома и просто уехала.

Оказалось, в картонной коробке находилась кошка. В тот день температура в городе опустилась до -27°С. В обзор камеры попал и номер автомобиля. Что произошло с выброшенным животным, очевидцы не рассказали.