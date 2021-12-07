В Уфе ревнивый муж избил супругу и мужчину, с которым она беседовала

Инцидент произошёл у охраняемого ресторана по улице Юрия Гагарина. Тревожную кнопку нажали сотрудники заведения, когда заметили драку. Оказалось, посетитель вернулся с улицы и увидел, как его супруга болтает с неизвестным за барной стойкой. Он разозлился, схватил пару за головы и ударил друг об друга.