В Башкирии мужчина вонзил нож в сердце больного отца

Страшная драма произошла в Бижбулякском районе. Перед судом предстал 46-летний мужчина, которого обвинили в убийстве отца.

В ночь с 24 на 25 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в грудь своего 68-летнего парализованного отца. От полученных травм пенсионер скончался. После содеянного мужчина сам вызвал полицию.