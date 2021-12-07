В Башкирии мужчина вонзил нож в сердце больного отца

Страшная драма произошла в Бижбулякском районе. Перед судом предстал 46-летний мужчина, которого обвинили в убийстве отца.

Фото №1 - В Башкирии мужчина вонзил нож в сердце больного отца

В ночь с 24 на 25 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения вонзил нож в грудь своего 68-летнего парализованного отца. От полученных травм пенсионер скончался. После содеянного мужчина сам вызвал полицию.

Свою вину он полностью признал. Сельчанин сообщил, что устал заботиться о больном отце. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

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