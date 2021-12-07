В Башкирии 11-месячная девочка выпала из окна

Следственный комитет Башкирии расследует несчастный случай, который произошёл в Иглинском районе. 54-летнюю местную жительницу заподозрили в том, что она выронила из окна 11-месячного ребёнка.

По версии следствия, несчастный случай произошёл на прошлой неделе. В злополучный день мамы девочки дома не было. Несчастный ребёнок выпал из окна, а женщина, которая за ним присматривала, не предприняла никаких попыток помочь девочке. Сама малышка также не смогла себе помочь и просто уснула.