Александр Лукашенко – Радию Хабирову: «Вместе мы можем лучше и больше»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил довести торговый оборот с Башкортостаном до 1 млрд рублей. Об этом он заявил во время переговоров с главой республики Радием Хабировым. Сегодня первый день деловой программы в рамках визита в Беларусь. Башкирскую бизнес-миссию представляют руководители около 40 предприятий. Уже намечены направления для сотрудничества.
Крепкое рукопожатие и объятие – не только знак дружественных взаимоотношений, но и символ сближения между двумя республиками. Не смотря на расстояние между Башкортостаном и Белоруссией, основа тесного сотрудничества заложена давно. И цель нынешнего визита – еще больше ее укрепить.
Однако из-за пандемии существенно снизился торговый оборот между Башкортостаном и Беларусью. На текущий момент его объем составил 280 млн долларов, что на 16% ниже прошлогодних показателей.
Большие перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Члены башкирской делегации побывали на Минском тракторном заводе. Ежегодно с его конвейера сходит около 30 тысяч единиц готовых машин. Спрос на технику большой, но предприятие не в силах его удовлетворить в полном объеме.
А вот нефтекамский «Искож» вполне мог бы поставлять обивку как для минских тракторов, так и для легковых автомобилей завода «Белджи», собирающих китайские машины марки «Джили». Хорошие перспективы для взаимодействия и в сфере строительства, в частности дорожного. Так, в Башкортостане намерены опробовать широко используемую в Белоруссии технологию устройства дорог.
Взаимодействие возможно и в плане обновления городского электротранспорта Уфы: трамваев и троллейбусов. Сотрудничество планируется в сфере нефтехимии, станкостроения и сельского хозяйства. Всего в бизнес-миссию Башкортостана вошли представители более 40 компаний.
В Минске также открыли представительство Конгресс-бюро Башкортостана. Это даст дополнительный импульс для наращивания объёмов взаимной торговли. В рамках визита официальной делегации возложила венок к монументу Победы. Как отметил Радий Хабиров, у Башкортостана и Беларуси общая история и общие корни. Он поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и в ответ пригласил президента страны посетить праздничные мероприятия в Уфе, которые пройдут в юбилейный год 450-летия.
Фото: пресс-служба Главы Республики Башкортостан