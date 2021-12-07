Александр Лукашенко – Радию Хабирову: «Вместе мы можем лучше и больше»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил довести торговый оборот с Башкортостаном до 1 млрд рублей. Об этом он заявил во время переговоров с главой республики Радием Хабировым. Сегодня первый день деловой программы в рамках визита в Беларусь. Башкирскую бизнес-миссию представляют руководители около 40 предприятий. Уже намечены направления для сотрудничества.

Крепкое рукопожатие и объятие – не только знак дружественных взаимоотношений, но и символ сближения между двумя республиками. Не смотря на расстояние между Башкортостаном и Белоруссией, основа тесного сотрудничества заложена давно. И цель нынешнего визита – еще больше ее укрепить.

Очень приятно, что наши министры промышленности, сельского хозяйства, встречаясь с вашими, обнимаются, потому что хорошо знают друг друга, ведется совместная работа. Приятно, что руководители наших крупных предприятий знают руководителей ваших предприятий. Сотрудничество между экономиками Белоруссии и Башкортостана очень давнее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Однако из-за пандемии существенно снизился торговый оборот между Башкортостаном и Беларусью. На текущий момент его объем составил 280 млн долларов, что на 16% ниже прошлогодних показателей.

Ваш лозунг, Радий Фаритович «Мы можем лучше» можно дополнить: «Вместе мы можем лучше и больше». Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких результатов мы уже достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

Большие перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Члены башкирской делегации побывали на Минском тракторном заводе. Ежегодно с его конвейера сходит около 30 тысяч единиц готовых машин. Спрос на технику большой, но предприятие не в силах его удовлетворить в полном объеме.

У них есть заинтересованность в увеличении кооперации по комплектующим, чтобы нарастить производство. Задачу им ставит и руководство Республики Беларусь. Приехали сюда и наши предприятия – «машинка» довольно хорошо представлена. Это и «Белавтодеталь», и Уральский пружинный завод. Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

А вот нефтекамский «Искож» вполне мог бы поставлять обивку как для минских тракторов, так и для легковых автомобилей завода «Белджи», собирающих китайские машины марки «Джили». Хорошие перспективы для взаимодействия и в сфере строительства, в частности дорожного. Так, в Башкортостане намерены опробовать широко используемую в Белоруссии технологию устройства дорог.

Мы схожи по климатически условиям: здесь тоже бывают снежные и холодные зимы. И если где-то изучать опыт применения бетонных дорожных покрытий, то в Беларуси. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Взаимодействие возможно и в плане обновления городского электротранспорта Уфы: трамваев и троллейбусов. Сотрудничество планируется в сфере нефтехимии, станкостроения и сельского хозяйства. Всего в бизнес-миссию Башкортостана вошли представители более 40 компаний.

Если мы упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас, поэтому нам очень важно было сюда приехать. Подчеркиваю: наш визит не носит ритуальный характер, он очень деловой. Александр Григорьевич даже сказал, что мы похожи. Действительно, хоть у нас и раскосые глаза, но по трудолюбию, любви к земле, любви к родине мы одинаковы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Минске также открыли представительство Конгресс-бюро Башкортостана. Это даст дополнительный импульс для наращивания объёмов взаимной торговли. В рамках визита официальной делегации возложила венок к монументу Победы. Как отметил Радий Хабиров, у Башкортостана и Беларуси общая история и общие корни. Он поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и в ответ пригласил президента страны посетить праздничные мероприятия в Уфе, которые пройдут в юбилейный год 450-летия.