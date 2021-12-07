В Уфе впервые провели операцию по удалению тромба в легких

Впервые в стенах клиники БГМУ была проведена операция по удалению тромба в легких – постковидные последствия. В Уфу приехали специалисты федеральных медицинских центров, чтобы поделиться опытом с нашими специалистами.
Его взгляд сконцентрирован на рентген-экране, а руки медленно, но аккуратно запускают в кровоток пациента зонд с баллончиком, который присоединён к шприцу. У мужчины, который сейчас находится под местным наркозом, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, вызванная недавно перенесенной коронавирусной инфекцией. Операцию проводит научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова из Санкт-Петербурга. Нарек Манукян приехал в Уфу, чтобы поделится опытом с нашими хирургами, ведь ранее в Башкирии таких операций не проводили.
Больных тромбоэмболией становится все больше, а выживаемость катастрофически мала. Без хирургического вмешательства пациенты умирают в течение трех лет. Болезнь обнаруживается, когда организм после перенесенного ковида дает сбой и появляется избыточное тромбообразование.
На операционном столе уфимец, которому с помощью баллонных катетеров раздавливают тромботические массы и высвобождают просвет артерии, чтобы кровообращение могло как можно быстрее восстановиться.
Первая операция в стенах клиники БГМУ прошла успешно. Реабилитация пациента должна занять несколько месяцев. Уфимцу предстоит пройти специальную терапию и делать дыхательную гимнастику, чтобы полностью восстановиться. Пациента выпишут на днях, но он будет находиться под пристальным контролем врачей клиники Башкирского медуниверситета.