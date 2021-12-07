В Уфе впервые провели операцию по удалению тромба в легких

Впервые в стенах клиники БГМУ была проведена операция по удалению тромба в легких – постковидные последствия. В Уфу приехали специалисты федеральных медицинских центров, чтобы поделиться опытом с нашими специалистами.

Его взгляд сконцентрирован на рентген-экране, а руки медленно, но аккуратно запускают в кровоток пациента зонд с баллончиком, который присоединён к шприцу. У мужчины, который сейчас находится под местным наркозом, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, вызванная недавно перенесенной коронавирусной инфекцией. Операцию проводит научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова из Санкт-Петербурга. Нарек Манукян приехал в Уфу, чтобы поделится опытом с нашими хирургами, ведь ранее в Башкирии таких операций не проводили.

Операция этапная, каждого пациента можем оперировать от 3 до 7 раз. Последовательно реканализовываем все закрытые ветви. Нарек Манукян, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра им. Владимира Алмазова в Санкт-Петербурге

Больных тромбоэмболией становится все больше, а выживаемость катастрофически мала. Без хирургического вмешательства пациенты умирают в течение трех лет. Болезнь обнаруживается, когда организм после перенесенного ковида дает сбой и появляется избыточное тромбообразование.

Методика внедрена в практику в 2012 году японскими коллегами. В нашем центре активно проводится с 2016 года. Прооперировано более 70 пациентов в несколько этапов. Нарек Манукян, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра им. Владимира Алмазова в Санкт-Петербурге

На операционном столе уфимец, которому с помощью баллонных катетеров раздавливают тромботические массы и высвобождают просвет артерии, чтобы кровообращение могло как можно быстрее восстановиться.

При необходимости в наем отделении такие операции будут выполняться. Мы почерпнем важные моменты этой операции и будем внедрять в практику нашего отделения. Владимир Ишметов, заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенохирургии клиники БГМУ