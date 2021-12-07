Жители Уфы жалуются на холод в доме на фоне выросшей платы за отопление

Плата за отопление выросла вдвое, но теплее дома не стало. В Уфе жительница многоквартирного дома пытается разобраться, почему возникла такая ситуация. В многоэтажке около 150 квартир, на похожие проблемы жалуются еще несколько человек. В домуправлении знают о проблеме и говорят, что обращаться стоило летом.
Анастасия Миндиярова укрывает дочь не только теплым одеялом, но и пледом, чтобы девочка не заболела. Уфимка переживает, что у ребенка могут пойти осложнения, если она заболеет, поэтому оберегает как может. Дома холодно, приходится тепло одеваться. В октябре семья заплатила за отопление трехкомнатной квартиры около 1400 рублей, за ноябрь пришла квитанция на 3600. Домохозяйка говорит, что готова платить такие деньги, если дома будет тепло.
В ЖЭУ №63, к которому относится дом 27 на улице Магистральной, предлагают еще раз обратиться в домуправление. Здесь объясняют, что проблемы связаны с тем, что многоэтажка панельная, и могли образоваться щели, из которых уходит тепло. Чтобы убедиться, в чем кроется причина, нужно провести обследование.
Также в ЖЭУ №63 пояснили, что в доме около 150 квартир. В каждую отопление подается одинаково, но из-за проблем внутри жилья где-то может быть холоднее. Жилищники заявляют, что готовы помочь.