Жители Уфы жалуются на холод в доме на фоне выросшей платы за отопление

Плата за отопление выросла вдвое, но теплее дома не стало. В Уфе жительница многоквартирного дома пытается разобраться, почему возникла такая ситуация. В многоэтажке около 150 квартир, на похожие проблемы жалуются еще несколько человек. В домуправлении знают о проблеме и говорят, что обращаться стоило летом.

Анастасия Миндиярова укрывает дочь не только теплым одеялом, но и пледом, чтобы девочка не заболела. Уфимка переживает, что у ребенка могут пойти осложнения, если она заболеет, поэтому оберегает как может. Дома холодно, приходится тепло одеваться. В октябре семья заплатила за отопление трехкомнатной квартиры около 1400 рублей, за ноябрь пришла квитанция на 3600. Домохозяйка говорит, что готова платить такие деньги, если дома будет тепло.

Так как я обращалась и в ЖЭУ, и в компании, мне никакого ответа не дал. Я хочу, чтобы хотя бы пересчитали квитанцию. То есть сделали по факту, пусть будет 2500 хотя бы. То есть вот это да, действительно, оправданно. Я готова и 3600 платить, если бы жара у меня дома была бы. Анастасия Миндиярова, жительница г. Уфы

В ЖЭУ №63, к которому относится дом 27 на улице Магистральной, предлагают еще раз обратиться в домуправление. Здесь объясняют, что проблемы связаны с тем, что многоэтажка панельная, и могли образоваться щели, из которых уходит тепло. Чтобы убедиться, в чем кроется причина, нужно провести обследование.

Бывает такое, что дом панельный, и могут межпанельные швы. Бывают заявки, но мы эти заявки отрабатываем конкретно, в этом дому отработали квартир шесть. Но которые подавали заявки. Шакир Самигуллин, директор ЖЭУ №63 г. Уфы