Школьница из Уфы выиграла запись своей песни

Софья Каминская на протяжении всей жизни пела и выступала. Недавно она приняла участие в музыкальном конкурсе «Йешлек музыка», в котором выиграла профессиональную запись песни в студии.

Подготовке к ЕГЭ Софья Каминская предпочла музыкальную карьеру. В 11 классе девочка старается совмещать учебу и увлечение. Запись в профессиональной студии девушка выиграла. Победила в голосовании от конкурса «Йешлек музыка» и, сама того не ожидая, получила заветный приз.

Софья играет в стиле поп и пост-панк. Помогает в осуществлении ее музыкальных целей директор студии Азат Гасимов. Он главный партнер конкурса «Йешлек музыка». Азат сам когда-то был начинающим музыкантом и считает, что дать правильный старт творчеству очень важно.

Зрительское голосование, в котором выиграла Соня, всего лишь небольшой этап – впереди всех музыкантов ждет финал, на котором уже жюри решит, кто выиграет главные призы. Между тремя победителями разделят сумму в 60 тысяч рублей. Эти деньги они смогут потратить на покупку музыкальных инструментов, обучение в музыкальной школе или запись в студии.