«Салават Юлаев» всухую обыграл «Сочи» на домашнем льду

ХК «Салават Юлаев» одерживает вторую домашнюю победу подряд. Сегодня уфимцы были сильнее гостей из Сочи.
Первый гол на счету Николая Кулёмина, который подключился к атаке, выбежав со скамьи оштрафованных. Первое очко за «Салават» набирает Виктор Антипин. Увеличивает преимущество хозяев Виктор Тихонов и набирает 250-е очко в КХЛ. Ему удается бросок с острого угла.
Артем Пименов забрасывает третью шайбу в матче. А в заключительном периоде юлаевцы отличаются еще двумя голами. Ставит точку в игре капитан Григорий Панин. 5:0 – победа «Салавата».