«Салават Юлаев» всухую обыграл «Сочи» на домашнем льду

Первый гол на счету Николая Кулёмина, который подключился к атаке, выбежав со скамьи оштрафованных. Первое очко за «Салават» набирает Виктор Антипин. Увеличивает преимущество хозяев Виктор Тихонов и набирает 250-е очко в КХЛ. Ему удается бросок с острого угла.