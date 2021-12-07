В Уфе прошел юниорский турнир по панкратиону

Определили лучшие спортклубы региона по панкратиону. В Уфе прошел республиканский турнир среди юношей и юниоров. На состязания приехали представители 20 разных школ из Башкортостана и Оренбургской области. Кому удалось показать самых техничный бой и почему было непросто арбитрам соревнований?

Мария Железняк из Оренбурга начала поединок с ошибки. За удар рукой в лицо она получила штрафной балл. Олеся Красильникова из Уфы этим воспользовалась и дальше только наращивала очковое преимущество. В итоге со счетом 6:4 представительница республики вышла в финал соревнований.

Сразу почувствовала, что человек неслабый. Думала, как нужно работать, и было тяжело, но я одержала победу. Олеся Красильникова, участница соревнований

Одна из самых упорных встреч полуфинала. На татами встретились Вадим Соколов из Благовещенска и Ильназ Баширов из села Кармаскалы. Оба участники первенства страны. Почти до конца поединка не было ясно, кто выйдет в финал. Но на последней минуте Вадим Соколов одержал победу, применив удушающий прием. Позже по итогам всего турнира спортсмен был награжден за лучшую технику.

Соперник был хороший, но я его уже выигрывал. Но и подготовиться нужно было лучше, чтобы досрочно победу сделать. Дальше будет больше. Вадим Соколов, участник соревнований

На турнире хватало работы и судьям. Иногда арбитрам приходилось принимать решения за считанные секунды, причем в самых непростых ситуациях.

Такая ситуация произошла, что человек ударил сзади и в запрещенное место попал, и решили это обсудить. Иван Худинша, главный судья соревнований

В турнире по панкратиону приняли участие почти 140 спортсменов со всего региона – это лучшие представители спортивных клубов Башкортостана. Борцов поделили на разные возрастные категории. Результаты подводили как в личном, так и в командном зачете.

Мало турниров, их вовсю отменяют, и хорошо, что у нас они проходят. Для ребят это дополнительная мотивация и совершенствование мастерства, и буквально через два месяца будет отбор на чемпионат ПФО и на первенство. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан