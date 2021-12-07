В Уфе прошел юниорский турнир по панкратиону

Определили лучшие спортклубы региона по панкратиону. В Уфе прошел республиканский турнир среди юношей и юниоров. На состязания приехали представители 20 разных школ из Башкортостана и Оренбургской области. Кому удалось показать самых техничный бой и почему было непросто арбитрам соревнований?
Мария Железняк из Оренбурга начала поединок с ошибки. За удар рукой в лицо она получила штрафной балл. Олеся Красильникова из Уфы этим воспользовалась и дальше только наращивала очковое преимущество. В итоге со счетом 6:4 представительница республики вышла в финал соревнований.
Одна из самых упорных встреч полуфинала. На татами встретились Вадим Соколов из Благовещенска и Ильназ Баширов из села Кармаскалы. Оба участники первенства страны. Почти до конца поединка не было ясно, кто выйдет в финал. Но на последней минуте Вадим Соколов одержал победу, применив удушающий прием. Позже по итогам всего турнира спортсмен был награжден за лучшую технику.
На турнире хватало работы и судьям. Иногда арбитрам приходилось принимать решения за считанные секунды, причем в самых непростых ситуациях.
В турнире по панкратиону приняли участие почти 140 спортсменов со всего региона – это лучшие представители спортивных клубов Башкортостана. Борцов поделили на разные возрастные категории. Результаты подводили как в личном, так и в командном зачете.
По итогам общекомандного зачета первое место заняли представители уфимского спортклуба. А на втором и третьем расположились борцы из Стерлитамака. Уже в январе пройдут отборочные соревнования на первенство Приволжского федерального округа, а затем и на первенство страны.