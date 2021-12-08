В Уфе пьяный водитель сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

Было установлено, что водитель автомобиля «Toyota», находился в состоянии алкогольного опьянения, в парах его выдыхаемого воздуха алкотестер показал 0,474 мг/л (миллиграмм на литр воздуха). За данное правонарушение уфимец был привлечён к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

пресс-служба ГИБДД Уфы