В Уфе пьяный водитель сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
Накануне в Уфе водитель автомобиля Toyota Avensis сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Цюрупы.
Как рассказали в ГИБДД Уфы, за рулем иномарки находился 59-летний мужчина. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Было установлено, что водитель автомобиля «Toyota», находился в состоянии алкогольного опьянения, в парах его выдыхаемого воздуха алкотестер показал 0,474 мг/л (миллиграмм на литр воздуха). За данное правонарушение уфимец был привлечён к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
пресс-служба ГИБДД Уфы
Девушка получила травму ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.