В Уфе при пожаре в расселенном доме погиб человек

Сегодня, 8 декабря, глубокой ночью в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило расселенный двухэтажный дом по улице Ленина.

Возгорание было зафиксировано в доме №67/1 в 02:51. На место происшествия экстренно прибыли службы спасения. В 03:13 был объявлен повышенный ранг пожара. Возгорание тушили в общей сложности 38 человек и 11 единиц техники.

Локализовать огонь удалось лишь в 03:27, а ликвидировать открытое горение в 04:05. При разборе завалов было найдено тело человека. Его личность и пол предстоит установить.