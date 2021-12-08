В Башкирии детям-сиротам выдали ненадлежащее жильё

Следственный комитет и прокуратура Баймакского района организовала доследственную проверку жалобы детей-сирот, которая была опубликована в социальных сетях.

Оказалось, им выдали жильё, которое совсем не соответствует предъявленным законом требованиям и нормам. Администрация района не приняла никаких шагов, чтобы защитить права детей-сирот. А застройщики не до конца устранили недостатки.