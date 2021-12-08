В Уфе наградили лучших учителей родных языков

В Уфе объявили победителей II Республиканского конкурса лучшего педагога родных языков. Он проходил с 1 февраля по 2 июня. Для участия в конкурсе были представлены 73 работы учителей со всего Башкортостана.
Они показывали свои умения в преподавании языков. В качестве конкурсных работ педагоги проводили мастер-классы и создавали свои методические справочники. Званий «Педагог-мастер» и «Педагог-исследователь» удостоены учителя образовательных организаций Альшеевского, Зианчуринского, Ишимбайского, Кугарчинского, Мечетлинского, Учалинского районов и городов Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Туймазы.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах журнала «Учитель Башкортостана».