Медики из Уфы о работе во время пандемии: «Это вызов»

Во время пандемии нагрузка на городскую больницу №21 увеличилась в полтора раза. В обычное время число экстренных пациентов в медучреждении составляло порядка 70%. После того, как уфимские больницы перепрофилировали в ковид-госпитали, эта цифра увеличилась.

 – Из носа берем, не бойтесь. Мазок будет готов завтра.

Эту фразу Людмила Акатьева произносит, по меньшей мере, раз 200 в день. Медсестра инфекционного кабинета и сама переболела COVID-19. Она уже на пенсии, но вакцинировалась в числе первых  и продолжила работать.

Работы больше стало. Приходится после работы оставаться, чтобы основную работу сделать. Чтоб пациентов обслужить, чтобы быстрее они диагноз получили после лаборатории.

Людмила Акатьева, медсестра инфекционного кабинета поликлиники № 21

В 90-е сотрудница завода Людмила Акатьева осталась без работы. Решила переквалифицироваться, поступила в медколледж. И осталась в профессии на 27 лет, из которых два десятка – в инфекционном кабинете. На днях медсестре поступило еще одно поручение – находить время теперь нужно и для него.

Все успеваю – и работать, и общественную жизнь вести. Сейчас конкурсы готовлю к Новому году.

Людмила Акатьева, медсестра инфекционного кабинета поликлиники № 21

А вот Наркас Маликова только в начале карьеры. Помощнику эпидемиолога 24 года. Ее задача выявить и предотвратить внутрибольничные инфекции. При этом утро начинается с обхода и проверки всех отделений. Можно сказать, она с коллегами охраняет больницу от распространения заразы.

Фото №1 - Медики из Уфы о работе во время пандемии: «Это вызов»
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Пандемия – сложно, но для меня как для эпидемиолога это вызов, проверка силы духа. Все пути решаемы, мы ищем решение проблемы.

Наркас Маликова, помощник врача-эпидемиолога больницы № 21

В прошлом году больницу на две недели закрывали на карантин. Наркас Маликову вызвали из дома на работу ночью. «Красной зоной» амбулатория не была, но спасать пришлось пациентов из соседних учреждений, которые из-за пандемии стали закрытыми.

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