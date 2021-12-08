Медики из Уфы о работе во время пандемии: «Это вызов»

Во время пандемии нагрузка на городскую больницу №21 увеличилась в полтора раза. В обычное время число экстренных пациентов в медучреждении составляло порядка 70%. После того, как уфимские больницы перепрофилировали в ковид-госпитали, эта цифра увеличилась.

– Из носа берем, не бойтесь. Мазок будет готов завтра.

Эту фразу Людмила Акатьева произносит, по меньшей мере, раз 200 в день. Медсестра инфекционного кабинета и сама переболела COVID-19. Она уже на пенсии, но вакцинировалась в числе первых и продолжила работать.

Работы больше стало. Приходится после работы оставаться, чтобы основную работу сделать. Чтоб пациентов обслужить, чтобы быстрее они диагноз получили после лаборатории. Людмила Акатьева, медсестра инфекционного кабинета поликлиники № 21

В 90-е сотрудница завода Людмила Акатьева осталась без работы. Решила переквалифицироваться, поступила в медколледж. И осталась в профессии на 27 лет, из которых два десятка – в инфекционном кабинете. На днях медсестре поступило еще одно поручение – находить время теперь нужно и для него.

Все успеваю – и работать, и общественную жизнь вести. Сейчас конкурсы готовлю к Новому году. Людмила Акатьева, медсестра инфекционного кабинета поликлиники № 21

А вот Наркас Маликова только в начале карьеры. Помощнику эпидемиолога 24 года. Ее задача выявить и предотвратить внутрибольничные инфекции. При этом утро начинается с обхода и проверки всех отделений. Можно сказать, она с коллегами охраняет больницу от распространения заразы.

Пандемия – сложно, но для меня как для эпидемиолога это вызов, проверка силы духа. Все пути решаемы, мы ищем решение проблемы. Наркас Маликова, помощник врача-эпидемиолога больницы № 21