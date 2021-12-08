В Москве задержали парня, который угрожал нападением на школу

18-летний юноша написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» о том, что собирается подорвать одно из общеобразовательных учреждений Москвы. Полиция задержала парня, при обыске были найдены пневматический пистолет и ножи.

Взрыв планировался в московской школе №1297. Его удалось предотвратить благодаря мониторингу департамента образования социальной сети «Вконтакте». Служба обнаружила сообщение молодого человека и передала информацию в отдел полиции по Мещанскому району.