В Башкирии продолжают работу пункты вакцинации для пожилых

В Башкортостане продолжают свою работу специализированные пункты вакцинации для граждан 65+. Акция «Забота о пожилых» партии «Единая Россия» стартовала в конце октября. В Ишимбайском районе подобный пункт расположен в поликлинике на Пролетарской, 28.

Записаться можно через «Госуслуги» и по номеру 122. Для предварительной записи можно позвонить как по республиканскому, так и по местному номеру колл-центров «Наша забота».

Раздумывали, а потом думаю: жить-то может осталось немного, а может много. А этот вирус страшный, вся страна заволновалась, а мы вместе с ней. Владимир Тарасов, пенсионер