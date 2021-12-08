В Башкирии продолжают работу пункты вакцинации для пожилых

В Башкортостане продолжают свою работу специализированные пункты вакцинации для граждан 65+. Акция «Забота о пожилых» партии «Единая Россия» стартовала в конце октября. В Ишимбайском районе подобный пункт расположен в поликлинике на Пролетарской, 28.
Записаться можно через «Госуслуги» и по номеру 122. Для предварительной записи можно позвонить как по республиканскому, так и по местному номеру колл-центров «Наша забота».
В каждом специализированном пункте вакцинации работают волонтеры. Все жители старше 65 после прививки получают небольшой подарок. Кроме того, раз в неделю разыгрываются тонометры. Волонтеры местного штаба «Наша забота» также оказывают помощь маломобильным пожилым жителям города. Пункт вакцинации работает и в выходные.