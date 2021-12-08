Три уроженца Башкирии трагически скончались в аварии

5 декабря в Челябинской области произошла крупная авария, в которой погибли три уроженца Башкирии. Инцидент зафиксирован на трассе между Кусой и Златоустом.

От полученных травм в аварии скончались 38-летний водитель «ВАЗ-2109», а также его 30-летний и 29-летний пассажиры. Все трое были братьями. Похороны несчастных прошли вчера, 7 декабря, в селе Рыскужино Абзелиловского района.